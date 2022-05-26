Ömer Çelik'ten CHP'nin NATO açıklamasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin NATO açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine "taktik bir hata" dendiğini anımsatan Ömer Çelik, şu sözleri kullandı:

"NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO’ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz, kusur olarak görülüyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır. Uluslarası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır."

"Türkiye’nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur"

"CHP adına buna karşı çıkılması, Türkiye’yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir" diyen Çelik, bunun 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan’la ilgili yaptığı yanlıştan farkı olmadığını söyledi.

Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, 'NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı' gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu. Türkiye’nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur. Bu irade, NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreteri'nin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır."