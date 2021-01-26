Ömer Çelik: Valilere, kaymakamlara 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir

AK Parti MYK bugün toplantı. Toplantıda iç siyasetten dış politikaya çok sayıda konu görüşüldü.

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara militan demesine sert tepki gösterdi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun milletin büyük demokrasi kazanımlarını hedef alan sözler söylediğini belirtti.

"Devlet adamları, valiler, kaymakamlar millet için çalışıyor. Militan diyenler Türk devlet politikasını yok saymaktadır. Valilere, kaymakamlara militan diyenler faşistin ta kendisidir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Kongrelerimiz coşkulu bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız önümüzdeki dönemlere hazırlanıyor. COVID-19 nedeniyle kısıtlı sayıda insanımız katılıyor.

"AK Parti geleceğe yön veren bir partidir"

Zamanında yapılacak seçimler için kongrelerimiz bir demokrasi şöleni içinde geçiyor. AK Parti teşkilatlarına bakıldığında demokratik bir motivasyonun olmasından gurur duyuyoruz.

AK Parti Türkiye'nin geleceğine yön verecek güçlü bir parti olduğunu ortaya koyuyor. Kadın ve gençlik kollarımız faaliyetlerini yüksek bir şekilde sürdürüyor.

"Yıkım siyasetiyle karşı karşıyayız"

CHP'nin bu dilinin bir yıkım siyaseti olduğunu görüyoruz. CHP motivasyonu tamamen yok olmuştur. Kuşkusuz bu CHP'ye destek veren vatandaşlar için büyük bir haksızlıktır. İnsanlar bu tepkisini yansıtıyor. Kendisi bugün çok kötü bir grup konuşması yaptı.

Nefret siyasetini üretmek, Avrupa'daki aşırı sağcılar gibi bir tutum takındı. Kılıçdaroğlu döneminde Avrupa'nın ırkçı dili kullanıldığı görülüyor. AK Parti ne yapmak istediyse karşımızda oldunuz.

Millet AK Parti'nin reform siyasetine destek verdi. Siz yargı mensuplarını tehdit edip baskı altına almaya çalışıyorsunuz.

Geçmişten örnek verdiğiniz zaman "bunlar tarihte oldu" diyor Kılıçdaroğlu. Keşke bu yıkım siyasetini terk etseydiniz. Keşke demokratik bir diyalektik içinde bir siyasi rekabet içinde olabilseydik. Ama siz siyasi rekabet üretmiyorsunuz.

Dış politika, ekonomi konularında CHP'den faydalandığımız isimler vardı önceden. O siyasilerin hepsi gitti. Şimdi yıkım siyasetiyle karşımızda olan bir tablo var.

"Valilere, kaymakamlara 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kazanımlarını hedef alan bir tutum içerisine giriyorsunuz. İşte bu kabul edilemez bir tavır. Milletin büyük demokrasi kazanımlarını hedef alan sözler söylüyorsunuz.

Bunlar sizin tarihinizde var. Valilerimize kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük bir skandala imza attı. Devlet adamları, valiler, kaymakamlar millet için çalışıyor. 'Militan' diyenler Türk devlet politikasını yok saymaktadır.

Valilere, kaymakamlara 'militan' diyenler faşistin ta kendisidir. Size cevap vermeyecek durumdaki insanlara bunu söylemenizin sebebini biliyoruz. Siyasetinizin tomografisinde neler var biliyoruz.

"Türk mülkü iradesini baskı altına almaya çalışıyorsunuz"

Türk mülkü iradesini baskı altına almaya çalışıyorsunuz. Yargı mensuplarını baskı altına almaya çalışıyorsunuz. Seçilmiş bir cumhurbaşkanının başkomutanının ordusundan rahatsız oluyorsunuz.

Ne yaparsanız yapın gerici anlayış geri gelmeyecek. Yeniden kaos çıkarıp kendinize bir yol bulmaya çalıştığınızı görüyoruz. Bu gerici anlayış bitmiştir. Milletin desteğini almak dışında tüm çabalar boştur.

Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan dilin Avrupa'nın faşistleri olan dille aynı olduğunu görebiliyoruz. Bu her zaman olduğu gibi orjinal bir siyaset değil. Türkiye'nin demokrasi kazanımlarına karşıdır.

Namertlik ve mertlik nedir 15 Temmuz'da gördük. Kimlerin sokağa çıkmaktan çekindiğini gördük.

"Mülkü idaremizle gurur duyuyoruz"

Devleti için hizmet eden Anadolu evlatlarına bu şekilde saldırmanıza müsade etmeyiz. Vali ve kaymakamların 1 günlük emeklerini Kılıçdaroğlu 6 ayda gerçekleştiremez.

Valilerimiz ve kaymakamlarımız bir yanlış yaparsa tavır alırız. Ama devlet çarkının sakatlanmasına müsade etmeyeceğiz. Hiçbir valimiz ve kaymakamımızın Kılıçdaroğlu'nun sözlerini ciddiye alması gerekmez.

Onlar işlerinde büyük bir mücadele veriyorlar. Mülkü idaremizle gurur duyuyoruz. Salgın dönemide çok iyi bir şekilde işlerini yapıyorlar. Onların arkasındayız hepsine selam gönderiyoruz.

ABD'de Biden'ın göreve gelmesi

ABD'nin yeni başkanının sorunsuz bir şekilde göreve gelmesinden memnunuz. Dünyadaki ırkçılık ve İslam düşmanlığı konusunda beraber çalışmamız gerekir.

Dünyanın her tarafında ırkçılık, aşırıcılık ve İslam düşmanlığıyla mücadele konusunda irade gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Türkiye'de yerleşmiş ABD karşıtlığı yoktur. Vatandaşımızın tepki gösterdiği konulara baktığımızda ABD demokratlarının bunu iyi değerlendirmesini bekliyoruz.

Türkiye'ye terör saldırıları düzenleyen PKK/YPG'nin müttefikimiz olan ABD ile teması olmasına milletimizin tepkisi olması normaldir.

ABD ile yapacağımız çok önemli işler var. Karşılıklı saygıya dayanan bir müttefiklik ilişkisiyle çözemeyeceğimiz sorun yoktur.

Yunanistan ile ikili ilişkiler

Silahsızlandırılmış adaları yeniden silahlandırmaları doğru bir adım değil. Hep Türk hem de azınlık ifadesine tahammül edemeyen bir tavır içine giriyorlar.

Türkiye'ye karşı kullandıkları dil konusunda hassas olmalarını bekliyoruz.

İsrail'in konut inşaası planı

İsrail'in 2572 yeni konut inşa etmesine tüm dünyanın 'dur' demesi gerekir. Kudüs'ün statüsü ve bölge barışını bu adım tehlikeye atıyor.

İki devletli çözümü yok ediyorlar.

Esenyurt'ta HDP binasına baskın

Terör örgütü merkezi haline gelmiş bir bina. Kandil'de bir ofise gidilse herhalde bu kadar propaganda malzemesi yoktur. Buna yanlış demesi gerekenler, suç olmayan simgelerden bahsediyorlar. Bunlar suçtur. PKK terör örgütünü bir direniş örgütü gösteren temelsiz fikirler ortaya atan çevreler var.

DEAŞ ile PKK arasında ne fark var? Bunlar milletimize düşmanlık üreten bir vizyon. Demokrasinin en büyük düşmanı terör örgütüdür. Bu milletin en büyük düşmanı terör örgütüdür.

Terör amasız, meselasız, mazeretsiz bir şekilde lanetlenmelidir. Bu terör örgütlerinin hepsi lanetlenmelidir. Bir siyasi parti binasında terör örgütünün resimleri varsa demokrasimize düşmanca bir tutumdadır. Herkesin lanetlemesi gerekiyor.

Yargı ve ekonomide reform süreci

Şimdiye kadar ki uygulamalardan geri dönüşler alınıyor. Sahadaki durum sorgulanıyor. Reform sürecinin yarısı tamamlanmış durumda. Bugün MYK'da kapsamlı olarak ele alındı.

Süratli bir şekilde çalışıyoruz. İnsan hakları eylem planını bizzat Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Ekonomi alanında adımlar da değerlendiriliyor.

Tüm görüşler alındıktan sonra birkaç toplantı sonra son halini almış olacak.

Diyarbakır annelerinin eylemleri

Çok üzücü bir durum. Annelere karşı zafer işareti yapılmaz, elleri öpülür. Bu bizim ürettiğimiz suçlama değil.

Anneler, evlatlarını istiyorlar. Muhalefetteki partiler buna bir ses çıkarmıyor. Bir insanın asla düşmemesi gereken bir durum; annelere karşı zafer işareti yapmaktır.

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler

Bu dosya kapsamlı olarak ele alınacak. Türkiye bir diplomasi devleti olarak pozitif bir şekilde masaya oturdu. Türk diplomatları barışı destekleyecek, çatışmaları önleyecek bir yeteneğe sahiptir.

Yunanistan'ın da olumlu şekilde yaklaşmasını bekliyoruz. Bekletimiz siyasi aklı çalıştırarak çözülemeyecek bir sorunun olmaması. Yunanistan'ın bu süreçte katkı sağlamasını bekliyoruz.

Diğer ülkelerle Türkiye'ye karşı tavır almakla hiçbir sonuç alınmaz.

Koronavirüs salgını

Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. Tüm sektörlerle yakın temas içindeyiz. En yakın zamanda adımlar atacağız.

Aşı olanlar kesinlikle rahat hareket etmesinler. Virüsten korunmaya dikkat edelim.