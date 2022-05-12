Önce erkekler sonra kadınlar kavga etti
Erkeklerden oluşan iki grup arasındaki kavgaya kadınlar da karıştı. Tekmeli yumruklu kavga sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde dün gece erkeklerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Bu sırada gruptan biri tabancasını çıkararak havaya ateş etti.
Polis ayırdı
Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.
Darbedilen S.Y., çağrılan ambulansa hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Olay yerinde U.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.
Bu kez kadınlar birbirine girdi
Yapılan incelemede yerde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 4 boş kovana rastlandı.
İnceleme sırasında olay yerine gelen ve kavgaya karışanların yakınları olduğu belirtilen kadınlar da tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
Kavga, polisin araya girmesiyle sona erdi.
O anlar kamerada
Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, U.Y. ve O.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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