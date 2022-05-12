Önce erkekler sonra kadınlar kavga etti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde dün gece erkeklerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Bu sırada gruptan biri tabancasını çıkararak havaya ateş etti.

Polis ayırdı

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Darbedilen S.Y., çağrılan ambulansa hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olay yerinde U.Y. ve O.Y. gözaltına alındı.

Bu kez kadınlar birbirine girdi

Yapılan incelemede yerde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 4 boş kovana rastlandı.

İnceleme sırasında olay yerine gelen ve kavgaya karışanların yakınları olduğu belirtilen kadınlar da tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Kavga, polisin araya girmesiyle sona erdi.

O anlar kamerada

Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, U.Y. ve O.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.