Önce HES kodu, sonra simit
Düzce'nin simitçilik yapan İsmail Biltaş, koronovirüsle mücadeleye destek olmak için satışlarını HES koduyla yapıyor.
Düzce'nin İstanbul Caddesi'nde simitçilik yapan 25 yaşındaki İsmail Biltaş, HES kodu uygulamasına destek vermek için tezgahına HES kodunun önemini belirten yazılar astı.
Müşterilerinden alışveriş yaparken HES kodu isteyen Biltaş, kodu olmayanlara yardım yardımcı olarak kod almalarını sağlıyor.
HES kodunu teşvik etmeyi amaçlıyor
Ekiplerin salgınla mücadelede fedakarca çalıştığını vurgulayan Biltaş, "Biz de onlara yardımcı olabilmek için müşterilerimizde hem farkındalık oluşturmak hem de onları HES kodu almaya teşvik etmek amacıyla uygulama başlattık" dedi.
Biltaş, vatandaşlara HES kodunun önemini anlatmayı amaçladığını söyleyerek, şunları anlattı:
"Bazı vatandaşlarımız HES kodu almamış oluyor. Onlara telefondan HES kodu nasıl alınması gerektiği konusunda yardım ediyoruz. Müşterilerimizde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Müşterilerimizi zorunlu tutmaktan ziyade onlarda farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah hepimiz salgınla mücadelede birbirimize yardımcı oluruz."
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