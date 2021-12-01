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Önce karısını sonra sevgilisini öldürdü, mahkemede sustu !

Boşanmak isteyen eşini ormanda, ilişki yaşadığını iddia ettiği adamı da evinde öldüren katil zanlısı koca, mahkemede savunma yapmadı. Öldürülen adamın eşi, olayı anlatarak zanlıdan şikayetçi oldu.

TÜRKİYE 01.12.2021, 14:42
Önce karısını sonra sevgilisini öldürdü, mahkemede sustu !

2020 yılının Ekim ayında Ersin Yılmaz (28), İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Domuz Deresi mevkisindeki ormanlık alanda kendisinden boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz'ı (30) silahla ateş ederek öldürdü.

Ersin Yılmaz, işlediği cinayetin ardından eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Emre Erdoğan'ın (32) yaşadığı eve gitti ve burada da Erdoğan’ı öldürdü.

Cinayetlerin ardından tutuklanan Ersin Yılmaz'ın hakkında hazırlanan iddianame ile “tasarlayarak eşini öldürmek” ve “tasarlayarak kasten adam öldürmek” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 14 yıl hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Yılmaz katıldı.

Öldürülen Emre Erdoğan'ın şikayetçi eşi Büşra Erdoğan yanı sıra Elif Yılmaz’ın babası Melek Yılmaz ve kardeşleri Adem Yılmaz, Melike Bozkurt ve Burak Yılmaz da duruşmada, taraf avukatları ile birlikte hazır bulundu.

SAVUNMA YAPMADI

Elif Yılmaz'ın babası Melek Yılmaz, duruşmada gözyaşlarını tutamayıp ağlayınca duruşma düzeninin bozulmaması için dışarı çıkartıldı.

Ersin Yılmaz ise susma hakkını kullanmak istediğini belirterek savunma yapmadı.

Yılmaz'ın, soruşturma aşamasında da susma hakkını kullandığı tutanağa geçti. Sanık avukatları ise savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

“PTT’DEN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Cinayete kurban giden Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek eşiyle Elif Yılmaz ile aralarında ilişki olduğuna dair bilgisinin olmadığını, bunların iftira olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, “Sanığı önceden tanımıyorum. Olay günü binadaki tüm dairelerin zillerinin çalındığını fark ettim. Kameradan baktığımda kimsenin olmadığını gördüm. ‘Kim o?’ dedim, ses veren olmadı. Bu nedenle kapıyı açma girişiminde bulunmadım. Çocuklarıma yemek hazırlamaya başladım. Biraz sonra yeniden ziller çalmaya başladı. Anladığım kadarıyla komşulardan biri dış kapıyı açmış. Bizim kapıya birinin gelip zili çaldığını fark ettim. Mercekten baktığımda kimseyi görmedim. Dışarıdaki kişi ‘PTT’den geldim’ dedi. Bu nedenle kapıyı açtım. Elinde 100 TL banknot vardı. ‘Emre evde mi?’ diye sordu. Ben gelen bu kişiyi eşimin arkadaşı zannettiğim için hatta elinde para bulunması sebebiyle borç almaya gelmiş bir şahıs olabilir düşüncesiyle eşimi çağırdım.

“KOLLARINDAN TUTMAK İSTEDİM, SİLAHI BANA DOĞRULTTU”

O esnada dış kapı kapanmıştı. Dışarıdan çok şiddetli kapıya vurmaya başladı. Eşimin ‘Niyetini anlayalım’ diyerek arkamda durmasını istedim. Tam kapıyı açmaya elimi attığım sırada sanığın da etkisiyle kapı açıldı. Sanık hiçbir şey söylemeden eşime ateş etti. ‘Eşimi vurdum bunu da vurdum, 5 yıldır ilişkileri varmış’ dedi. Eşimle severek evlenmiştim. Sanığın ölen eşiyle irtibatı bulunduğuna dair iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Sanığın eşimi öldürmesi sebebiyle kaçmasın diye kollarından tutmak istedim. Bana silah doğrultup ‘Seni de vururum’ diyerek beni itekleyip kaçıp gitti.” dedi.

"SANIK KAPIYI TEKMELEYİP BİR AN DA ATEŞ ETTİ"

Büşra Erdoğan, ölen Elif Yılmaz’ı da tanımadığını söyleyerek “Sanık kapıyı tekmeleyip bir an da ateş etti. Eşim, telefonunu açığa koyardı. Hatta evde bulunduğu zamanlarda telefonu bana verirdi. Ben kullanırdım, şifre kullanmazdı. Bu nedenle sanığın eşiyle herhangi bir irtibatı olma ihtimali yoktur.” diye konuştu.

Erdoğan, sanığın cezalandırılmasını istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ersin Yılmaz’a adli kontrolün yetersiz kalacağı, suçun niteliği ve kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık avukatının süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

#Boşanmak #Orman
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