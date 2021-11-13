Önce soyuldu sonra darbedilip kaçırıldı!

Beyoğlu'nun Kulaksız mahallesinde yaşanan olayda, Mahmut .Y. adındaki genç, tanımış olduğu İmam A.'nın cep telefonunu çaldığı yönündeki şikayetiyle emniyete başvurdu.

Mahmut Y. şikayetinden 2 gün sonra yolda yürürken, İmam A.'nın arkadaşları taksiyle yanından geçti.

Mahmut Y.'yi gören grup, taksiden inerek şikayetini geri çekmesi yönünde uyarıda bulundu.

DARBEDİLİP KAÇIRILDI

Mahmut Y.'nin şikayetinden vazgeçmeyeceğini belirtmesiyle, İmam A'nın arkadaşları tarafından darbedildi. Öfkeli grup darbın ardından Mahmut Y.'yi zorla taksiye bindirerek kaçırdı.

Ekiperce yapılan çalışmalar sonucunda şahısların Uğur U., Eyüp H., Hüseyin A. ve Murat T. olduğunu tespit etti.

YERİ TESPİT EDİLDİ

Kent genelinde sürdürülen arama çalışmalarında saldırgan grup ile Mahmut Y.'nin yeri tespit edildi.

Mahmut Y.’nin tedirginliğini fark eden ekipler, şahısların kimliklerini kontrol ederek gözaltına aldı.

Emniyette şikayetinden vazgeçmesi için kaçırıldığını söyleyen Mahmut Y., kendisini kaçıranlardan da şikayetçi oldu.

HIRSIZ YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda ise Mahmut Y.’nin telefonunu çalan İmam A. da yakalandı.

Emniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı.

2 KİŞİ CEZA EVİNDE

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmam A. ve Murat T. “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.