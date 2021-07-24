Önce yardım istedi, sonra polisin silahını kapıp hastaneyi birbirine kattı!
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda hastanede polisten yardım isteyen bir kişi, polisin beylik tabancasını kaparak etrafa korku dolu anlar yaşattı. Meydana gelen olay hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
22 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda hastane polisi F.Ü.'nün yanına giden M.K., husumetli olduğu kişilerin peşinde olduğunu söyleyerek kendisinden yardım istedi.
BİR ANDA BEYLİK TABANCASINI KAPIP HAVAYA 2 EL ATEŞ ETTİ
Hastane polisi F.Ü., yardım isteyen M.K.'ye yardımcı olmak için durumu polis merkezi bildirdiği esnada, M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı. Bu esnada kaçmaya çalışan M.K., havaya 2 el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler, M.K.'yı etkisiz hale getirerek tabancayı aldı. M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
PANİK ANLARI KAMERADA
Öte yandan meydana gelen olay hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.K.'nin polis memurunun belinden beylik tabancasını aldığı, durumu fark eden polis memuru ve vatandaşların dışarı kaçtığı görüldü. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisinin de saklanarak korunmaya çalıştığı ve M.K.'nin de herkes çıktıktan sonra dışarı çıktığı kamera tarafından görüntülendi.
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