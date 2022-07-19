Onlarca kişinin karıştığı tartışma trafiği kilitledi
Arnavutköy'de iki grup arasında çıkan tartışma, caddeyi trafiğe kapattı. Onlarca kişinin karıştığı gerginlik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 19.07.2022, 15:10
Olay, geçtiğimiz günlerde Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan gerginlik dakikalarca devam etti. Zaman zaman birbirine saldırmak isteyen iki grubun tartışması sonucunda cadde trafiğe kapandı, araçlar ilerleyemedi. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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