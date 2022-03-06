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Onu elektrik direği üzerinde gören dönüp bir daha bakıyor

Sakarya’da elektrik dağıtım şirketinde arıza görevlisi tek kadın olarak çalışan Fatma Ardıç, 15 yıldır metrelerce yükseklikte ter dökerek cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor. Zihinlerdeki ‘erkek işi’ algısını sahada tersine çeviren Ardıç, “Beni görenler çok şaşırıyor, kadından elektrikçi mi olur diye. Bu meslek, enerji sektörü hep erkeğe adapte edilmiş gibi görünse de bizim başarabildiğimizi görenler çok takdir ediyor” dedi.

TÜRKİYE 06.03.2022, 14:37
Onu elektrik direği üzerinde gören dönüp bir daha bakıyor

Küçüklüğünü elektronik alet mekanizmalarıyla oynayarak geçiren ve lisede elektrik bölümünü tercih ederek 40 kişilik sınıfta tek kız olan Fatma Ardıç, bugün 4 ilin elektrik hatlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. 3 yıllık teknisyenlik eğitiminin ardından 2007 yılında SEDAŞ'ta iş hayatına atılan iki çocuk annesi Ardıç, yaklaşık 15 yıldır metrelerce yükseklikteki direklerde ter dökerek, enerji sektöründeki ‘erkek işi' kalıp yargısını yıkıyor. Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da elektrik dağıtım yapan SEDAŞ'ın elektrik direklerinde oluşan arızalar Ardıç'ın ojeli parmakları tarafından onarılıyor.

Kaskını, eldivenini ve koruyucu aparatlarını takarak işini en iyi şekilde tamamlayan Ardıç, enerji sektörünün ‘erkek işi' olduğu algısını sahada tersine çeviriyor. Metrelerce yükseklikteki elektrik direklerinde arızaları gideren Fatma Ardıç'ı bazı vatandaşlar ise şaşkınlıkla seyrediyor. Cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini toplayan ve işini severek yapan Ardıç, mesleğinde başarıya giden yolu anlattı.

“Erkek işi olarak görülüyor, aslında öyle bir ayrım olmaması lazım”

Yaptığı işte kadın-erkek ayrımı olmadığına dikkat çeken Fatma Ardıç, “Ben elektrik bölümü mezunuyum, elektrik teknisyeniyim. Çocukluğumdan beri elektrikli aletlere aşırı bir ilgim var. Evde ne kadar radyo, televizyon varsa kurcalayıp bozmuşluğum vardır. Tamir etmeye çalıştığım ama geri toparlayamadım, vidasını arttırdığım elektronik aletler vardır. Şimdi yaptığım meslekle ise herkesin radyosunun, televizyonunun çalışmasını sağlıyorum. İşim erkek işi olarak görülüyor, aslında öyle bir ayrım olmaması lazım. İşimin zorlukları olduğu kadar heyecanlı ve keyifli tarafları da var. Ekip arkadaşlarım bu konuda bana o kadar destek oluyorlar ki. Kadın-erkek çalışma esnasında süper işler ortaya çıkarabiliyoruz” dedi.

“Görenler çok şaşırıyor”

Kendisini gören bazı vatandaşların şaşırdığını dile getiren Ardıç, “Beni görenler çok şaşırıyor, kadından elektrikçi mi olur diye. Bu meslek, bu iş, enerji sektörü hep erkeğe adapte edilmiş gibi görünse de bizim başarabildiğimizi görenler çok takdir ediyor. Hususi işimin bitmesini bekleyen ve teşekkür eden vatandaşlarımız var, onlarla çok güzel diyaloglarımız oluyor. Kadın-erkek algısını değiştirdiğimi söyleyebilirim çünkü vatandaşta bu konuda artık o kesin tavrını bırakmış durumda. Çalıştığım esnada denk gelen bazı kadınlar ise, ‘tebrik ediyoruz, seninle gurur duyuyoruz, sayımız artar inşallah' diyerek onlarda benimle beraber onurlanıyor, gururlanıyorlar. Böyle olunca da yapamayacağımız iş yok diyerekten daha çok şahlanıyoruz, heyecanımız ve çalışma isteğimiz artıyor. Bu konuda çalıştığım sektörde işverenim de çok destek çıkıyor. Ve kadın çalışanlara yönelik yaptığımız birçok proje ve çalışma var. İnşallah sayımız artar, tek temenni ve dileğim bu” diye konuştu.

“'Sağ ol elektrik geldi' denilince bizim bütün yorgunluğumuz geçiyor”

Meslek hayatında yaşadığı zorluklardan da bahseden Fatma Ardıç, “Çok gurur veriyor mesleğim iyi ki seçmişim diyorum. Gördüğüm her yerde kız çocuklarımıza da bahsediyorum. Enerji sektöründe sayımız o kadar az ki, çoğalması için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız inşallah. Zorlukları var; insan ve hayvan faktörü, hava şartları var. Bunlarla baş ederken bir tık modumuz düşme aşamasına yaklaşırken, oradan vatandaşın biri gelip ‘Sağ ol elektrik geldi' diye gelince bizim bütün yorgunluğumuz geçiyor” şeklinde konuştu.

“Kadınların başaramayacağı iş yok, yeter ki istesinler”

Genç kadınlara enerji sektörünü yönelmelerini tavsiye eden Ardıç, “Kadınların başaramayacağı iş yok, yeter ki istesinler. Yeter ki kendilerine bu konuda güvensinler, ben başardım ve herkes başarabilir. Ben iki çocuk annesi olarak yıllardır bu işin içerisindeyim 14-15 yıldır. Bütün kadınlara ve kız çocuklarımıza tavsiye ediyorum, kesinlikle mesleği seçmekte tereddüt etmesinler. Hepimizin Kadınlar Günü kutlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

#Sakarya #Elektrik direği #arıza görevlisi
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