Ordu'da beton mikserinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde beton mikserinin çarptığı 11 yaşındaki Talha Gül hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 31.12.2021, 17:49
Hacı Hulusi Baba Caddesi'nde Ş.G'nin kullandığı beton mikseri, yolun karşısına geçmek isteyen Talha Gül'e çarptı.
Annesi ile yürüdüğü sırada meydana gelen kazada ağır yaralanan Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından baygınlık geçiren anne Rahime Gül de sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
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