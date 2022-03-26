Ordu'da heyelan: 4 ev yıkıldı
Ordu'da Altınordu ilçesinde heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle 4 ev yıkıldı, risk altındaki bir ev de boşaltıldı.
TÜRKİYE 26.03.2022, 13:57
Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki heyelan sabah saatlerinde meydana geldi.
Tek katlı 4 köy evi yıkıldı, bir evde ise heyelan sonrası yangın çıktı.
Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bölgedeki bir ev de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
Heyelanda 4 inek ile bir köpek telef oldu.
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