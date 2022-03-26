Ordu'da heyelan: 4 ev yıkıldı

Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki heyelan sabah saatlerinde meydana geldi.

Tek katlı 4 köy evi yıkıldı, bir evde ise heyelan sonrası yangın çıktı.

Olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bölgedeki bir ev de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Heyelanda 4 inek ile bir köpek telef oldu.