Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde 1,5 ay önce ilk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, sağanak ve kar yağışının ardından bölgedeki evlerde hasar da oluşturdu.

30 hanenin bulunduğu Kabadayı Küme Evleri mevkisinde 1 evin duvarları yıkıldı, bazı yapılarda da çatlaklar oluştu.

BOŞALTILAN EV SAYISI 14'E ÇIKTI

İlk etapta riskli 2 ev, boşaltılırken, 10 yapının da tehlikeli olduğu belirtildi. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından tespit edilen heyelan riski nedeniyle boşatılan ev sayısı, 14'e çıktı.

36 KİŞİ GÜVENLİ YERLERE YERLEŞTİRİLDİ

Bu evlerde kalan 36 kişi ise güvenli yerlere yerleştirildi. AFAD ekiplerinin bölgedeki teknik incelemeleri de sürüyor.

"CAN KAYBI VE YARALIMIZ YOK"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, tehlike oluşturan 14 evde yaşayan 36 kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini belirterek, "Mahallemizde meydana gelen heyelandan 14 ev etkilendi. Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz" dedi.

Ordu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Işık, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

"AFET BÖLGESİ İLAN EDECEĞİZ"

Yeni yerleşimlere izin verilmeyeceğini belirttiği bölgenin 'afet bölgesi' ilan edileceğini söyleyen Işık,"Mahallemizde ilimizin genel sorunu heyelanla karşı karşıyayız. Burada dün gece vatandaşlarımızın can güvenliği için tahliyesini yaptık. Onlara şimdi kira yardımı yaparak kiraya çıkaracağız. Hayvanlar için de Tarım ve Orman Müdürlüğü'müz aracılığıyla uygun ahırlara alınacak. Burayı kanun kapsamında 'afet bölgesi' ilan edeceğiz.

"VATANDAŞLARIMIZA AFET KONUTLARI ÜRETECEĞİZ"

Yapılaşmaya kapatacağız. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızı hak sahibi yapıp uygun yerleşim yeri bakarak, insanlarımızı bölgeden uzaklaştırmadan kendi bölgelerinde yeni bir yerleşim yeri seçerek onlara afet konutları üreteceğiz. Devletimiz burada vatandaşın yanındadır. Her türlü desteği vereceğiz. Süreci bundan sonra vatandaşlarımızla beraber yürüteceğiz" dedi.