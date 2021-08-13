Ordu'yu sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri su altında kaldı

Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığı'nın bahçesini su bastı.

Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı.

İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.

Belediye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalışıyor.