Ordu'yu sağanak vurdu: Ev ve iş yerleri su altında kaldı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
TÜRKİYE 13.08.2021, 19:54
Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığı'nın bahçesini su bastı.
Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı
İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı.
İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.
Belediye ekipleri de su baskınlarına müdahale etmeye çalışıyor.
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