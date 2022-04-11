Ordu’da haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz’in cansız bedeni, yalnız yaşadığı evde çıplak halde bulundu. Temiz’in dini nikah kıydığı C.T.’nin resmi nikahlı eşinin de 2 gün önce balkondan düştüğü öğrenildi.
Ordu’da, 3 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi Öznur Temiz (27), Ünye ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki evinde dün akşam saatlerinde çıplak halde ölü olarak bulundu.
Eşiyle boşanma aşamasında olan Öznur Temiz'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çilingirle kapının açılmasının ardından Temiz’in cansız bedeni ile karşılaştı.
Üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olan Temiz’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi. Temiz'in ölümüyle ilgili, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Şüphelinin kimliği tespit edildi
Yapılan çalışmalar kapsamında, Öznur Temiz'in evine 1 kişinin girip çıktığı tespit edildi.
Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişiler araştırıldı.
Uyuşturucu maddeler bulundu
Emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Evdeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu.
Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın resmi nikahlı eşi de yaralı
Öte yandan, Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah yaptığı N.T.'nin resmi nikahlı eşi C.T.'nin, önceki gün 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı.
Çelişkili ifadeleri dikkat çekti
İfadelerinin çelişkili olduğu belirtilen C.T.’nin son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi.
Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.
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