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Orman yakan teröriste "akıl sağlığı yerindedir" raporu

Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istemiyle yargılaması sürdürülen sanıkla ilgili "akıl sağlığı yerindedir" raporu verildi.

TÜRKİYE 16.03.2022, 11:48
Orman yakan teröriste "akıl sağlığı yerindedir" raporu

Terör örgütü PKK adına kentte 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle geçen yıl 7 Ekim'de tutuklanan 20 yaşındaki A.İ.E.K'nın, 31 Ocak'ta Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada "akıl sağlığım yerinde değil" şeklinde savunma yaptı.

Bunun üzerine sanık Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Mahkeme heyeti, hastaneye gönderdiği sanıkla ilgili akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor talep etti.

Hastanede sanığın muayenelerinin ardından hazırlanan ve mahkemeye sunulan rapor, dava dosyasına eklendi.

"Sanığın cezai ehliyeti tamdır"

Raporda, "Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyuta bir akli arızanın, akıl hastalığının içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanılmamıştır. Sanığın cezai ehliyeti tamdır." ifadeleri kullanıldı.

Sanık A.İ.E.K'nin, "Kişinin algılama ve irade yeteneklerinden birinin bulunmaması halinde cezai ehliyetinin bulunmadığı kabul edilir. Cezai ehliyeti olmayanlar işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırılmazlar ancak haklarında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebilir." şeklindeki hükümden de yararlanamayacağı raporda yer aldı.

Raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna yönelik kararın "oy birliği" ile alındığı da bildirildi.

Bölgeden kaçmaya çalışırken yakalanmıştı

Merkez Çukurova ilçesinde geçen yıl 24, 29, 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya çalışan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı. Zanlının motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti. Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli 7 Ekim 2021'de tutuklanmıştı.

Müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet istenmişti

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "A.İ.E.K. yakalandığı sırada cep telefonunda kırsaldaki örgüt elemanlarıyla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan 'Korek' telefon hattı bulunduğu, Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptığı günden bir gün sonra PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten orman yangını çıkardığı, eylemleri karşılığında örgütten para aldığı, bu yönüyle sanığın 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçunu işlediği ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçunu da oluşturduğu dikkate alınarak, sanığın müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep olunur." ifadesi kullanılmıştı.

#Adana #terörist #orman yangını #Terör örgütü
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