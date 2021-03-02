Ormanda 2 bin cep telefonu yakılmış! Sebebi ByLock mu?

Bir kısmı toprağa gömülü olan ve çoğunluğu ise geniş bir alana yayılmış halde bulunan cep telefonları, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tek tek toplandı. Cep telefonlarından hasır durumu az olanlar ayrıştırılarak delil poşetlerine konuldu. cep telefonları terör savcısının talimatıyla kriminal inceleme yapılmak üzere karakola götürüldü.

AUDİ MARKA ARAÇLA 4 TORBA İÇİNDE GETİRİP YAKTILAR

Ormanlık alanda yakılan cep telefonlarının 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 1 ay sonra yakıldığını belirten görgü tanığı Ö.D, "Cep telefonlarını Kayseri plakalı Audi marka bir araçla ormanlık alana getirip yaktılar. Ben cep telefonlarının yakıldığını gördüm. Cep telefonları 4 adet gübre torbası ile getirilmişti. Yakanlar bir kaç kişiydi. Hatta bu telefonların bulunduğu bir kaç yüz metre ilerde yine telefonlar yakılmıştı" dedi.