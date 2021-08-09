Ormanlık alanda hayvanlar tarafından parçalanmış bir cansız beden bulundu

Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden Salih Taran, ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANMIŞ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, vücudunun büyük bölümü hayvanlar tarafından parçalandığı öngörülen cansız beden, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, cansız bedenin kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

DOLAŞIRKEN TESADÜFEN BULMUŞ

Cansız bedeni bulan Salih Taran, "Daha önce bölgede hiç görmedik. Kurak olduğu için buraya çıkmıyordum, bu sabah tesadüfen çıktım" dedi.