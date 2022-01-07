Ortadan ikiye bölünen Tofaş 1 kişiye mezar oldu

Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarında, Tofaş otomobili ile seyir halinde olan Tuncay Kuzpınar (25), bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Karşı şeride geçen otomobil Ali Kıray (74) yönetimindeki araca çarptı.

TOFAŞ İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpmanın etkisi ile Tofaş ortadan bölünerek ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray (66) ve Hüseyin Kuzpınar (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.