Ortadan ikiye bölünen Tofaş 1 kişiye mezar oldu
Başka bir otomobille çarpışan Tofaş, kaza sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda 3 kişi yaralanırken, Tofaş'ta bulunan bir şahıs yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 07.01.2022, 16:48
Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarında, Tofaş otomobili ile seyir halinde olan Tuncay Kuzpınar (25), bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Karşı şeride geçen otomobil Ali Kıray (74) yönetimindeki araca çarptı.
TOFAŞ İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Çarpmanın etkisi ile Tofaş ortadan bölünerek ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray (66) ve Hüseyin Kuzpınar (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Tofaş’ta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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