Ortalığı karıştırdı, ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı!
Ailevi sorunları olduğu iddia edilen V.G., intihara kalkıştı. Elindeki ekmek bıçağını bırakmayan ve ortalığı birbirine katan V.G., polis ekiplerinin 1 saatlik uğraşları sonucunda ikna edilerek teslim oldu.
Merkez İstasyon Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda V.G., elindeki bıçakla intihara kalkıştı. Ekmek bıçağıyla kendisine zarar vermeye başlayan V.G., kimseyi yanına yaklaştırmadı. Çevredekilerin durumu haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi.
AİLEVİ PROBLEMLER YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ
Ailevi problemler yaşadığı ileri sürülen V.G., polis ekipleri ve arkadaşlarını yanına yanaştırmayarak, eline aldığı taşları çevreye rastgele fırlatmaya başladı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik ikna çabası sonucu V.G., elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Muş Devlet Hastanesi'ne götürülen V.G., sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.
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