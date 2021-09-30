Örümcek adam gibi tırmandı, telefonu çalıp kayıplara karıştı
Arnavutköy’de hırsız, örümcek adam gibi tırmanarak girdiği daireden cep telefonunu çalarak kaçtı.
TÜRKİYE 30.09.2021, 09:36
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir apartman dairesini gözüne kestiren Y.U., apartmanın altında bulunan demir parmaklıklardan tırmanarak daireye girdi.Daire içerisinde bulunan telefonu alarak yine aynı şekilde apartman girişindeki demirlere tutunarak kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
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