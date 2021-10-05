Osmaniye'de 3.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 01.16'da merkez üssü Kadirli ilçesi Şabaplı köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Kadirli ilçesinin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı