Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına aldı.
TÜRKİYE 16.03.2022, 11:09
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını ve kentte olduklarını belirlediği Suriyeli O.S., A.H. ve Z.E.'yi operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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