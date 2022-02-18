Osmaniye'de Enverül Hamit Camii'nde yangın: 1 gözaltı

Gece saatlerinde Hacı Osmanlı Mahallesi'ndeki caminin kapısından dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Caminin ahşap giriş kapısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Caminin ahşap kapısı ise kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Aslına uygun olarak en kısa sürede onarımını yaptıracağız"

Vali Erdinç Yılmaz, camiye giderek yangında zarar gören giriş bölümünde inceleme yaptı.

Yılmaz, olayı gözaltına alınan zanlının gerçekleştirdiğini ve bu kişinin madde bağımlısı olduğunu söyledi.

Gözaltındaki şüphelinin işlemlerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aslına uygun olarak en kısa sürede onarımını yaptıracağız. Belki aciliyet gerektirdiğinden geçici olarak bir kapı taktırırız ancak aslına uygun kapıyı en kısa sürede yaptırıp taktıracağız. Burada asıl düşündüren olay şu. Uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bir uyuşturucu ve madde bağımlısının neler yapabileceğini de görmemiz açısından düşündürücü bir olay. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz gerekiyor."