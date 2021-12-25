Osmaniye'de iki aile arasında kavga: 11 yaralı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, iki ailenin bireyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların tabanca, taş ve sopa kullandığı kavgayı görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.

Kavgada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.