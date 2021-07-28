Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.
TÜRKİYE 28.07.2021, 16:10
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.
İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
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