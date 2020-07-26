Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinin Amanos kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi.

Sığınakta, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el kondu, geri kalanlar ise imha edildi.