Osmaniye'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Osmaniye'de, terör örgütü PKK'ya ait sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
TÜRKİYE 26.07.2020, 16:08
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timlerinin Amanos kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait sığınak tespit edildi.
Sığınakta, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el kondu, geri kalanlar ise imha edildi.
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