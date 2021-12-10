Osmaniye'de PKK'ya ait sığınak ele geçirildi
“Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı” operasyonu kapsamında tespit edilen sığınaktan yaşam malzemeleri çıktı.
TÜRKİYE 10.12.2021, 15:19
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı” operasyonu devam ediyor.
ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU
Operasyonlar kapsamında ‘Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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