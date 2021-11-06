Osmaniye'de polis cinayeti!
Sumbas ilçesinde emekli polis memuru Adnan Okur, arazi davası sebebiyle İ.U.'yu bıçakla yaraladı. Duruma öfkelenen İ.U.'nun polis kardeşi, Okur'u tabancayla vurarak öldürdü.
TÜRKİYE 06.11.2021, 19:45
Osmaniye'de yaşayan İ.U., kayınbiraderi emekli polis memuru Adnan Okur (59) ile arazi davası nedeniyle tartışma yaşadı.
Tartışmanın alevlenmesiyle Okur, İ.U.'yu bıçakla yaraladı.
POLİS, EMEKLİ POLİSİ VURDU
Duruma öfkelenen İ.U.'nun kardeşi, polis memurluğu yapan M.U. ise Adnan Okur'u tabancayla 2 bacağından ve göğüsünden vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine gelen sağlık ekipleri yaralı Okur'u hastaneye kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Emekli polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Polis memuru M.U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Namaz Vakti 06 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Başakşehir
|12
|18
|9. Karagümrük
|11
|18
|10. Altay
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Antalyaspor
|12
|15
|13. Kayserispor
|11
|14
|14. Sivasspor
|12
|13
|15. Adana Demirspor
|11
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Bursaspor
|10
|14
|11. Gençlerbirliği
|10
|14
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|12
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|11
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. Tottenham
|10
|15
|11. Everton
|10
|14
|12. Leicester City
|10
|14
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|5
|20. Newcastle
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Espanyol
|13
|17
|11. Valencia
|12
|16
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|13
|12
|15. Cádiz
|13
|12
|16. Granada
|12
|11
|17. Elche
|12
|10
|18. Deportivo Alaves
|11
|10
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6
Günlük GazetelerTümü