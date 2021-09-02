Osmaniye'de takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi
Osmaniye'de takla atarak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 02.09.2021, 23:53
Kadirli'den Osmaniye istikametine giden otomobil, merkeze bağlı Kazmaca köyü Tüllüce mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak takla atmaya başladı.
Yol kenarındaki ağaca çarpıp ters dönen otomobil alev alırken, araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ceset, yapılan incelemelerin ardından araçtan çıkarılarak Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kimlik tespiti ile otomobilin plakasının belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
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