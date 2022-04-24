Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, 11,83 gram esrar, 46 uyuşturucu hap, 33,89 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 320 lira ele geçirildi.