Osmaniye'de yarım saat etkili olan sağanak hayatı felç etti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak su baskınlarına sebep oldu. Yollar göle dönerken bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
TÜRKİYE 13.08.2021, 20:47
İlçede yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Tevfik Pampal Caddesi’nde yol çalışması nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.
İçerisinde 3 kişiyle caddede biriken suda mahsur alan otomobil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yolda biriken suyu ise iş makineleri tahliye etti.
Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.
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