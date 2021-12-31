Osmaniye'de yılbaşı gecesi sahte alkol operasyonu

Osmaniye'de yılbaşı gecesi düzenlenen sahte alkol operasyonunda 86 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü yılbaşı gecesi O.M.G. isimli şahsın piyasaya sahte alkol süreceğini tespit etti. Şahsın belirlenen adreslerine baskın düzenleyen ekipler yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır şekilde şişelenmiş halde 86 litre sahte alkol ile alkol aroma maltları ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan O.M.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.