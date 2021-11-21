Osmaniye merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama
Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.
TÜRKİYE 21.11.2021, 21:22
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Osmaniye, Gaziantep ve Muğla'da, helikopter destekli "Kartal Pençesi" operasyonunda yakalanan 18 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
19 adrese baskın yapılmıştı
Polis ekiplerince, perşembe günü, 19 adrese, şafak vakti düzenlenen operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı.
Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar eroin, esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti
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