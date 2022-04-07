Osmaniye’de hırsızlar yakıt almak için lastiği rehin bıraktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir vatandaşın 80 FM 378 plakalı otomobili, park halindeyken çalındı.

Otomobilinin çalındığını fark eden sürücü, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine otomobilin adrese gelen ekipler, çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Bir başka ilçeye gittiler

Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobili çalan şahısların daha önceden çok sayıda suç kayıtları bulunan S.C.C., M.G. ve Ö.B. olduğunu belirledi.

Bunun üzerine ilçe genelindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahısların çaldıkları otomobille Düziçi ilçesine gittiğini belirledi.

Uygulama noktasına girdiler

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için ilçe genelinde çalışma başlatırken ana arter cadde ve çevre yollarına uygulama noktası kurdu.

Çevre yoluna kurulan uygulama noktasına giren şahıslar, ekiplerin “dur” ihtarına uymadı.

Bunun üzerine polis, otomobille kaçan şahısların peşine düştü.

2’si tutuklandı

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıslardan S.C.C. ve M.G. tutuklanırken Ö.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakıt almak için otomobilin stepnesini rehin bıraktılar

Kadirli’den Düziçi’ne otomobille gelen zanlıların, ilçede faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 528 liralık yakıt aldığı ortaya çıktı.

Zanlıların istasyon personeline “Cüzdanı evde unuttuk. Otomobilin stepne lastiğini bırakalım. Yarım saat içerisinde geri gelip parayı ödedikten sonra lastiği geri alalım.” diyerek istasyondan hızla uzaklaştıkları belirlendi.

Personel şoke oldu

Yaşanan tüm olaylar istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, şahısların gitmesinin ardından istasyonun personelinin kısa süreli yaşadığı şok dikkat çekti.