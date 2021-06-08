Osmaniye’de pencereye sıkışan kumruyu itfaiye ekipleri kurtardı
Bir apartmanın balkon penceresine sıkışan kumru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yorgun düşen kumrunun su içerek kendine geldiği anlar kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 08.06.2021, 15:53
Osmaniye’de Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkon penceresine kumru sıkıştı.
Durumun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ev sahiplerine ulaşmaya çalıştı.
Evde kimsenin olmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın dışına merdiven kurdu.
Merdivene çıkan itfaiye eri kumruyu sıkıştığı yerden kurtardı.
Hiçbir yarası bulunmadığı tespit edilen kumrunun, çırpınmaktan yorgun düştüğü görüldü.
GÖZDEN KAYBOLDU
Bir süre kumruya su içirildi.
Kumrunun suyu içtikçe kendine geldiği gözlendi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yapılan müdahalenin ardından kendine gelen kumru, uçarak gözden kayboldu.
32°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Haziran 2021
|İmsak
|03:18
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü