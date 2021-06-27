ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlandı

Oturuma 1 milyon 781 bin 760 aday katıldı. YKS'nin son oturumu ise 130 bin 522 adayın girdiği Yabancı Dil Testi (YDS) oldu. Sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmıştı. İkinci oturum AYT bugün saat 10.15'te başladı ve adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi.

AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru yanıtladı

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluştu. Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefeden 6 soru yer aldı. Fen Bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başladı. Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda adaylara soruları yanıtlamaları için 80 soru yöneltildi, 120 dakika süre verildi.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, 05.00-19.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Kırtasiyeler ve fotoğrafçılar da 07.00-18.00 saatlerinde açıktı.