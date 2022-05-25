Otel yakmaya çalışan kadına gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde kullanılmayan otele gelen Nilüfer isimli kadın, mutfak bölümünde yangın çıkarmaya çalışarak çevredekilere zorlu anlar yaşattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'FETÖ yüzünden böyle oldum' dedi

Ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kadını ikna çabalarına başladı. Sık sık bağırarak önce jandarma ve savcı daha sonra da MOSSAD ajanı olduğunu iddia eden kadın, kendisini FETÖ’nün bu hale getirdiğini söyledi.

Bıçakla tehditler savurdu, polis müdahalesiyle yakalandı

Olay yerine gelen Cumhuriyet Karakolu ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun süren ikna çabalarına karşılık vermeyen kadın, eline aldığı bıçakla kendisine zarar vereceği tehdidinde bulunarak, polis ekiplerinin müdahalesini de engellemeye çalıştı. Bir süre devam eden ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine devreye giren Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Usta, kadını bir süre oyaladı. O esnada Cumhuriyet Karakolu'na bağlı ekipler arkadan yaklaşıp kadının bıçak olan elini arkadan tuttu. Hemen ardından Emniyet Müdür Yardımcısı Usta ve ekipler, kadını etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alındı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan kadın, daha sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

"Madde bağımlısı olabilir"

Mahalle sakini Şeker Taşlan, "Sabah bağırma sesleri duyduk. Kentsel dönüşüme giren bir binanın içerisine girmiş. Sanırım madde bağımlısı. Tanımıyoruz, bilmiyoruz. Önce yangın çıkarttı. Polis, itfaiye geldi. Eline bıçak aldı, o yüzden polisler içeriye giremedi. 'FETÖ beni bu hale getirdi' diyordu." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.