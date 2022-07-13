Otobüs firmalarında yoğunluk!

Bu kapsamda otobüs firmaları ek seferlerle vatandaşların taleplerine karşılık vermeye çalışıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde hizmet veren firma yetkilileri Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda otobüs firmalarına taleplerin yoğun olduğunu ve vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söylüyor.