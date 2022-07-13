Otobüs firmalarında yoğunluk!
Kurban Bayramı sona erdi. Bayramı şehir dışında aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar geri dönüşler için otobüs firmalarında yoğunluk oluşturdu.
TÜRKİYE 13.07.2022, 12:15 13.07.2022, 18:44
Bu kapsamda otobüs firmaları ek seferlerle vatandaşların taleplerine karşılık vermeye çalışıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde hizmet veren firma yetkilileri Aksu Haber’e yaptıkları açıklamalarda otobüs firmalarına taleplerin yoğun olduğunu ve vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söylüyor.
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