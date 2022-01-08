Otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı!

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Erzincan karayolu Sivas'ınİmranlı ilçesi Gevernli köyü yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten Trabzon istikametine giden Kahramanmaraş firmasına ait yolcu otobüsü karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı. 2 kişi İMAYKUT timlerinin yardımı ile çıkartıldı. Her 2 kişide kaldırıldıkları İmranlı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 19 yolcu ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.