Otobüs Şoförü, engelli adamı otobüse almadı!

Özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli adam, şoför tarafından otobüse alınmadı. Sürücü vatandaşlar tarafından tepki görürken, hakkında adli işlem başlatıldı.

TÜRKİYE 12.11.2021, 14:36 12.11.2021, 14:38
Otobüs Şoförü, engelli adamı otobüse almadı!

Bursa’da tekerlekli sandalyesi ile özel halk otobüsüne binmek isteyen engelli bir vatandaş, yanındaki refakatçisiyle birlikte otobüse alınmadı.

Sürücünün engelli kişiyi içeri almadığını gören vatandaşlar, yaşanan duruma sessiz kalmayarak otobüs şoförüyle tartıştı.

OTOBÜSE ALMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Engelli rampasını açmayan sürücü ise yoluna devam etti.

Çevredeki vatandaşların olay anını cep telefonuna kaydettiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

"BEBEK ARABASINI KAPATMAMI İSTEDİ BİZİM ARABAMIZ ENGELLİ PUSETİDİR"

Olay sonra açıklamalarda bulunan iki çocuk annesi Burçin Asa Muslu, “Bebek arabasını kapatmamı istedi. Bizim arabamız bebek arabası değil, engelli bebek pusetidir. Onu normal kolay şekilde kapatıp, açamam. Kapatsam da çocuğa hakim olamam. Sonuçta otobüste olacağız, çocuk kucağımda olacak. Ben bizlere kolaylıklar sağlanmasını istiyorum. Sesimi duyurmak istiyorum. Benim gibi bir sürü aile var. Bunların yanı sıra çok anlayışlı duyarlı şoförler de var” dedi.

"İZNİKTE YAŞIYORUZ HAFTANIN 4 GÜNÜ BURSA'YA TEDAVİYE GELİYORUZ"

Serebral Palsi (CP) hastası 7 yaşındaki Kerem Muslu’yu zor şartlarda Bursa’da tedavi ettirdiklerinin altını çizen anne Burçin Asa Muslu, “Aslında İznik’te ikamet ediyorum. Küçük oğlum Kerem’in rahatsızlığından dolayı Bursa’ya haftanın dört günü gelip gidiyoruz. Burada konaklama imkanımız olsa da seanslarımızdan dolayı her gün yollardayız. Metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz. Dün başımıza bir olay geldi. Bu olay bizim için çok üzücü oldu, canımız sıkıldı. Binmek istediğimiz otobüs bizi almadı. Engelli çocuğum olmasına rağmen şoför bize, ‘Bebek arabasını kapatmadan binemezsiniz’ dedi. Kendim bir takım açıklamalar yapmaya çalıştım. Çocuğumun engel durumunda söz ettim.

"ENGELLİ KARTIMI GÖSTERDİM ISRARLA ALAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Engelli kartlarımızı gösterdim. Onları görmesine rağmen ısrarla alamayacağını söyledi. Kapının tamamını açmayıp tek kapı olarak açtı. Ben beklerken bir yolcu daha bindi ama biz binemedik, kapıda kaldık. Ben yetkilerin sesimizi duymasını istiyorum” diye konuştu.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Cep telefonu görüntüleri ile araç içi kamera görüntülerini incelemeye alan Burulaş, Büyükşehir Belediyesi’nin bu konudaki kesin talimatlarına rağmen engelli rampasını açmayıp, yolcu ve engelli çocuğunu araca almayan şoför hakkında tutanak tutup, disiplin kurulana sevk etti.

Burulaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Burulaş’ın özellikle engelli vatandaşların sorunsuz ulaşımını noktasında büyük hassasiyet gösterdiği ve tüm şoförlere kesin talimatlar verildiği belirtilirken, mağduriyete yol açan bütün sürücüler hakkında gerekli idarî ve hukukî yaptırımların uygulanacağı belirtildi.


 

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