Otobüs şoförü ile taksicinin kavgasını ayırmak isteyen vatandaş bıçaklandı

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında sefer yapan otobüs şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G. isimli bir vatandaş, kavgayı ayırmak için araya girdi.

Taksi sürücüsü, bu kez otobüs şoförünü bırakarak M.G. ile kavga etmeye başladı. Kavga esnasında K.K., yanında bulunan bıçağı çıkararak M.G.'yi bacağından bıçakladı.

Yaralı M.G.'nin kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenilirken, K.K. ise gözaltına alındı.

Kavga anları ise otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.