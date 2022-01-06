Otobüs şoförünün köpekle yaşadığı eğlenceli anlar kamerada

Ankara'nın Mamak ilçesinde EGO 3 .Bölge Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü'nde çalışan EGO otobüs şoförü Yasef Demir bölgede sürekli beslediği köpeklerle oyun oynamaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise Demir ile köpeğin boks maçını anımsattığı görüldü. O eğlenceli anlar sosyal medya da paylaşılırken kullancılar ise bu durumu eğlenceli buldu.