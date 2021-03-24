Otobüsten atılan gence kamyon çarptı
TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen 22 yaşındaki Barış Bayram, yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
Saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi yakınlarında İstanbul- Kayseri seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış Bayram, iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen nedenle tartıştı.
OTOBÜSTEN İNDİRİLDİ
Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bayram, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan Dinlenme Tesislerinin bir kilometre uzağında otobüsten indirildi.
DİNLENME TESİSİNE YÜRÜRKEN KAMYON ÇARPTI
Bayram, yoğun kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine yürüyerek gitmek istedi. Bu nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Barış Bayram'a, İstanbul istikametine seyir halindeki Burak Gümüşoğlu yönetimindeki kamyon çarptı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kamyonun altında kalan Bayram, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.
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