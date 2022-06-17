Otomobil dereye uçtu: Araçtakiler yüzerek karaya çıktı
3 öğrencinin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran gençler, yüzerek karaya ulaştı.
Tekirdağ'da Çerkezköy istikametine seyrederken fakülte yoluna giren Berkay Tatar idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Çorlu Deresi'ne uçtu.
Akıntıya rağmen yüzerek karaya ulaştılar
Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü Berkay Tatar, yolcu olarak bulunan arkadaşları Hüseyin Kösem ve Yiğit İtah’a da yardım etti.
Üniversite öğrencisi 3 arkadaş, deredeki akıntıya rağmen yüzerek karaya çıkmayı başardı.
Yaralanan kişinin durumu iyi
Yaralanan yolculardan Hüseyin Kösem, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis teselli etti
Sürücü Berkay Tatar, olayın şokunu bir süre üzerinden atamadı.
Gözyaşlarına boğulan sürücü Tatar’ı teselli eden trafik polisi, "Sıkma canını, hepiniz hayattasınız. Önemli olan cana bir şey gelmesin." diye konuştu.
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