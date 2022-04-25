Otomobil devrildi: 9 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 25.04.2022, 20:17
Hüseyin D. yönetimindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Döndü Dündar, Münire Dündar, Hüseyin Dündar, İsmet Dündar, Afra Su Dündar, Gülpembe Kale, Yurdagül Seher Kale ve Zümra Miraç Kale yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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