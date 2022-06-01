Otomobil durağa daldı: Yaralılar var
Takla atan bir otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 13 kişi hastanelik oldu.
TÜRKİYE 01.06.2022, 17:15
İstanbul'un Büyükçekmece'de kaza...
Kumburgaz mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, takla atıp otobüs durağına girdi.
13 yaralı
Aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.
Kaza üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.
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