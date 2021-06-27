Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki ikisi ağır 4 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 27.06.2021, 10:03
Alınan bilgiye göre, Kenan Kabuk yönetimindeki 34 RE 3264 plakalı otomobil, Yığılca-Alaplı yolu Ahmetciler mevkiinde elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Nurten Mancarci, Gamze Kabuk ve Fahrettin Dağdelen yaralandı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Nurten Mancarci ve Gamze Kabuk'un sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.
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