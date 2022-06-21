Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı

Konya'daki Beyşehir-Akseki karayolunun 20. kilometresinde, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Yunus D. ile araçlarda bulunan Ali Ç., Bilal Ö., Rukiye E., Ayşe Ö. ve Mustafa E. isimli kişiler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırıldı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Yunus D., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya nakledilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.