Otomobil kamyona çarptı: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Kulu-Konya karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi alınamayan 31 AGH 299 plakalı kamyona aynı istikamete giden sürücüsünün adı alınamayan 42 ALP 004 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan M.Ç. (17), H.Ş. (17), M.E. (16) ve K.E. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan H.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.