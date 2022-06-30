Otomobil takla attı: 6 yaralı

Elazığ- Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.K. idaresindeki 77 ABR 935 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.